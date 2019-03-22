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Турецкий суп с булгуром и чечевицей

Турецкий суп с булгуром и чечевицей

Признаюсь, для меня это восхитительное блюдо турецкой кухни в свое время стало открытием! В первую очередь привлекла легкость в приготовлении турецкого супа с крупой, блюдо не требует особой сноровки, длительного времяпрепровождения у плиты, его готовить просто. Такое очень приятная консистенция: разваренная оранжевая чечевица придает особенную густоту и суп немного напоминает суп-пюре. И что самое удивительное, то это сочетание такого супа с лимонным соком! Это нечто волшебное! Обязательно попробуйте! Вот никогда бы не подумала, что это идеальное сочетание.

Мята придает некий экзотический привкус. Я использовала сушеную мяту, можно взять свежую, но в зависимости от степени «ментоловости» берите разное количество мяты. Если она с сильно выраженным мятным вкусом, то лучше положить совсем немного, чтобы мята не выходила на первый план.

Турецкий суп с булгуром и чечевицей в горячем идеальное блюдо для холодного времени года. Он отлично насыщает, не оставляя чувства тяжести. И, согласитесь, что все таки этот суп можно отнести к разряду полезных и питательных, некоторые еще называют этот суп невесты. Блюдо является постным, варим его без мяса. Давайте же скорее приготовим этот чудесное первое блюдо!

ВРЕМЯ: 40 мин.
Средний
Порции: 4
Ингредиенты
  • Вода – 2 л;
  • Оранжевая чечевица – 4 ст.л;
  • Булгур – 5 ст.л.;
  • Масло растительное – 1 ст.л.;
  • Лук репчатый – 1 шт.;
  • Томатная паста – 1,5 ст.л.;
  • Морковь (очищенная) – 1 шт.;
  • Соль – 0,5 ст.л. без горки;
  • Черный молотый перец (по желанию) – на кончике ножа;
  • Копченая молотая паприка (по желанию) - на кончике ножа;
  • Мята сушеная – 1 ч.л.
  • Лимон и свежая зелень для подачи.
Пищевая ценность на 100 грамм:
Калорийность: 32 ккал.
Белки: 2 г.
Жиры: 1 г.
Углеводы: 5 г.
Турецкий суп с булгуром и чечевицей ингредиенты

Приготовление

Подготовьте необходимый набор продуктов. Паприку можно заменить обычной, если нет копченой. Количество воды указано примерное. Учтите тот факт, что постояв, суп будет становиться все более и более густым.

Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками. Очищенную морковь натрите на крупной терке. На дно подходящей по объему кастрюли налейте растительное масло. Я использую, как правило, кукурузное нерафинированное масло, можно брать любое другое, без запаха или аромат которого вам будет приятней. Идеальный вариант, пожалуй, и с этим трудно спорить – оливковое масло первого холодного отжима.

Нагрейте масло в кастрюле и выложите измельченный репчатый лук и натертую морковь.

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Помешивая, обжарьте до мягкости и легкого золотистого оттенка.

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Добавьте томатную пасту. Перемешайте.

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Хозяйке на заметку: вместо томатной пасты можно использовать любой томатный соус или кетчуп. Также хорошо подойдут помидоры в собственном соку. Единственное, что потребуется сделать, так это удалить с них шкурку, если таковая имеется и нарезать томаты на более мелкие кусочки. Также можно взять томатный сок, а в овощной сезон измельченную мякоть грунтовых помидоров, также предварительно удалив шкурку.

Булгур и чечевицу промойте и поместите в кастрюлю.

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Залейте кипящей водой, добавьте необходимое количество соли и черный перец. Доведите суп до кипения. Затем  уменьшив огонь до минимального, а также, прикрыв кастрюлю крышкой, варите турецкий суп в течение 25-30 минут.

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За это время булгур должен будет полностью приготовиться и стать мягким, а оранжевая чечевица разварится, что называется «в хлам» и придаст особенную густоту готовому блюду.

Теперь остается только добавить сушеную мяту. Обязательно перетрите ее руками, чтобы сушеные листочки измельчились в порошок, и можно было бы легко удалить сухие стебельки и веточки. Их лучше не класть в суп, а ограничится только измельченными сушеными листочками.

И также в конце варки кладем копченую молотую паприку, чтобы ее аромат не улетучился в процессе приготовления, а сохранился максимально насыщенным.

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Турецкий суп с булгуром и чечевицей готов к подаче!

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Лимон необходимо промыть, нарезать клиньями (так удобнее всего будет затем выдавливать лимонный сок) и подать вместе с супом, чтобы каждый мог самостоятельно добавить нужно количество лимонного сока. Каждую порцию посыпьте измельченной зеленью и пряностями по вкусу. Приятного аппетита!

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Первые блюда / Горячие супы
Кухня: Турецкая
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