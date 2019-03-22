Турецкий суп с булгуром и чечевицей
Признаюсь, для меня это восхитительное блюдо турецкой кухни в свое время стало открытием! В первую очередь привлекла легкость в приготовлении турецкого супа с крупой, блюдо не требует особой сноровки, длительного времяпрепровождения у плиты, его готовить просто. Такое очень приятная консистенция: разваренная оранжевая чечевица придает особенную густоту и суп немного напоминает суп-пюре. И что самое удивительное, то это сочетание такого супа с лимонным соком! Это нечто волшебное! Обязательно попробуйте! Вот никогда бы не подумала, что это идеальное сочетание.
Мята придает некий экзотический привкус. Я использовала сушеную мяту, можно взять свежую, но в зависимости от степени «ментоловости» берите разное количество мяты. Если она с сильно выраженным мятным вкусом, то лучше положить совсем немного, чтобы мята не выходила на первый план.
Турецкий суп с булгуром и чечевицей в горячем идеальное блюдо для холодного времени года. Он отлично насыщает, не оставляя чувства тяжести. И, согласитесь, что все таки этот суп можно отнести к разряду полезных и питательных, некоторые еще называют этот суп невесты. Блюдо является постным, варим его без мяса. Давайте же скорее приготовим этот чудесное первое блюдо!
- Вода – 2 л;
- Оранжевая чечевица – 4 ст.л;
- Булгур – 5 ст.л.;
- Масло растительное – 1 ст.л.;
- Лук репчатый – 1 шт.;
- Томатная паста – 1,5 ст.л.;
- Морковь (очищенная) – 1 шт.;
- Соль – 0,5 ст.л. без горки;
- Черный молотый перец (по желанию) – на кончике ножа;
- Копченая молотая паприка (по желанию) - на кончике ножа;
- Мята сушеная – 1 ч.л.
- Лимон и свежая зелень для подачи.
Приготовление
Подготовьте необходимый набор продуктов. Паприку можно заменить обычной, если нет копченой. Количество воды указано примерное. Учтите тот факт, что постояв, суп будет становиться все более и более густым.
Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками. Очищенную морковь натрите на крупной терке. На дно подходящей по объему кастрюли налейте растительное масло. Я использую, как правило, кукурузное нерафинированное масло, можно брать любое другое, без запаха или аромат которого вам будет приятней. Идеальный вариант, пожалуй, и с этим трудно спорить – оливковое масло первого холодного отжима.
Нагрейте масло в кастрюле и выложите измельченный репчатый лук и натертую морковь.
Помешивая, обжарьте до мягкости и легкого золотистого оттенка.
Добавьте томатную пасту. Перемешайте.
Хозяйке на заметку: вместо томатной пасты можно использовать любой томатный соус или кетчуп. Также хорошо подойдут помидоры в собственном соку. Единственное, что потребуется сделать, так это удалить с них шкурку, если таковая имеется и нарезать томаты на более мелкие кусочки. Также можно взять томатный сок, а в овощной сезон измельченную мякоть грунтовых помидоров, также предварительно удалив шкурку.
Булгур и чечевицу промойте и поместите в кастрюлю.
Залейте кипящей водой, добавьте необходимое количество соли и черный перец. Доведите суп до кипения. Затем уменьшив огонь до минимального, а также, прикрыв кастрюлю крышкой, варите турецкий суп в течение 25-30 минут.
За это время булгур должен будет полностью приготовиться и стать мягким, а оранжевая чечевица разварится, что называется «в хлам» и придаст особенную густоту готовому блюду.
Теперь остается только добавить сушеную мяту. Обязательно перетрите ее руками, чтобы сушеные листочки измельчились в порошок, и можно было бы легко удалить сухие стебельки и веточки. Их лучше не класть в суп, а ограничится только измельченными сушеными листочками.
И также в конце варки кладем копченую молотую паприку, чтобы ее аромат не улетучился в процессе приготовления, а сохранился максимально насыщенным.
Турецкий суп с булгуром и чечевицей готов к подаче!
Лимон необходимо промыть, нарезать клиньями (так удобнее всего будет затем выдавливать лимонный сок) и подать вместе с супом, чтобы каждый мог самостоятельно добавить нужно количество лимонного сока. Каждую порцию посыпьте измельченной зеленью и пряностями по вкусу. Приятного аппетита!