Турецкий суп с булгуром и чечевицей

Признаюсь, для меня это восхитительное блюдо турецкой кухни в свое время стало открытием! В первую очередь привлекла легкость в приготовлении турецкого супа с крупой, блюдо не требует особой сноровки, длительного времяпрепровождения у плиты, его готовить просто. Такое очень приятная консистенция: разваренная оранжевая чечевица придает особенную густоту и суп немного напоминает суп-пюре. И что самое удивительное, то это сочетание такого супа с лимонным соком! Это нечто волшебное! Обязательно попробуйте! Вот никогда бы не подумала, что это идеальное сочетание.

Мята придает некий экзотический привкус. Я использовала сушеную мяту, можно взять свежую, но в зависимости от степени «ментоловости» берите разное количество мяты. Если она с сильно выраженным мятным вкусом, то лучше положить совсем немного, чтобы мята не выходила на первый план.

Турецкий суп с булгуром и чечевицей в горячем идеальное блюдо для холодного времени года. Он отлично насыщает, не оставляя чувства тяжести. И, согласитесь, что все таки этот суп можно отнести к разряду полезных и питательных, некоторые еще называют этот суп невесты. Блюдо является постным, варим его без мяса. Давайте же скорее приготовим этот чудесное первое блюдо!

ВРЕМЯ: 40 мин. Средний Порции: 4

Ингредиенты Вода – 2 л;

Оранжевая чечевица – 4 ст.л;

Булгур – 5 ст.л.;

Масло растительное – 1 ст.л.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Томатная паста – 1,5 ст.л.;

Морковь (очищенная) – 1 шт.;

Соль – 0,5 ст.л. без горки;

Черный молотый перец (по желанию) – на кончике ножа;

Копченая молотая паприка (по желанию) - на кончике ножа;

Мята сушеная – 1 ч.л.

Лимон и свежая зелень для подачи.

Пищевая ценность на 100 грамм: Калорийность: 32 ккал. Белки: 2 г. Жиры: 1 г. Углеводы: 5 г.

Приготовление