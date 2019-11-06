МЕНЮ
Все рецепты

Творожная запеканка со сгущенкой в духовке

Творожная запеканка со сгущенкой в духовке

Творожные запеканки – одно из любимых блюд тех хозяек, у кого подрастают дети. Маленьких капризников просто невозможно заставить съесть ложку столь нужного для их организма творога. Поэтому мамам приходится идти на маленькие хитрости – готовить из полезного кисломолочного продукта вкусный десерт. От румяной, сладкой, ароматной запеканки не отказывается ни один ребенок – ведь это так вкусно.

Запеканки готовят с разными добавками, чтобы разнообразить их вкус: сухофрукты, тыква, цукаты. Мы предлагаем вам использовать сгущенное молоко и вишню. Такой десерт наверняка придется по душе не только малышам, но и их родителям.

Творожная запеканка со сгущенкой в духовке готовится очень просто – все, что нужно – это замесить тесто и отправить в печь. Дальше вашего участия не понадобится. Такую запеканку отлично дополнит чай, кофе, какао или теплое молоко.

ВРЕМЯ: 1 час 20 мин.
Легкий
Порции: 6
Ингредиенты
  • Творог – 400 г;
  • Вишня консервированная без косточек – 150 г;
  • Мука – 3,5 ст.л. + для обсыпки;
  • Ванилин – щепотка;
  • Яйцо куриное крупное - 1 шт.;
  • Молоко сгущенное – 4 ст.л.;
  • Масло сливочное – 20 г.
Пищевая ценность на 100 грамм:
Калорийность: 196 ккал.
Белки: 11 г.
Жиры: 8,5 г.
Углеводы: 19 г.
Творожная запеканка со сгущенкой в духовке ингредиенты

Приготовление

Сначала подготовим творог. Продукт может быть с любым процентом жирности, главное не обезжиренным. Выложите основной ингредиент для будущего десерта в глубокую миску. Вбейте туда же одно крупное куриное яйцо. Разомните массу вилкой или ложкой, чтобы избавиться от крупных комочков.

zapekanka so sgushhenkoj 2

Добавьте к массе щепотку ванилина для аромата. Влейте сгущенное молоко – оно заменит нам сахарный песок. Тщательно перемешайте все компоненты ложкой, чтобы они равномерно распределились между собой.

zapekanka so sgushhenkoj 3

Добавьте в тесто муку, не забыв просеять ее через сито, чтобы избавиться от мелкого мусора, а заодно позволить ей насытиться кислородом – это сделает десерт очень нежным, воздушным. Опять, вооружившись ложкой, вымешайте заготовку для сладкого угощения.

zapekanka so sgushhenkoj 4

Консервированную вишню освободите от сока – можно слегка промокнуть ее бумажной салфеткой. Обваляйте ягоды в муке, добавьте их в творожное тесто. Вместо консервированной вишни можно взять свежую или замороженную.

zapekanka so sgushhenkoj 5

Глубокую форму для запекания смажьте кусочком сливочного масла. Притрусите дно и бока емкости мукой, чтобы готовую запеканку было легко достать. Творожное тесто выложите в форму, разровняйте его силиконовой лопаткой или ложкой. Поставьте емкость с заготовкой в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте сладкий десерт в течение 40-50 минут.

zapekanka so sgushhenkoj 6

Творожную запеканку со сгущенкой достаньте из духовки.

zapekanka so sgushhenkoj 7

Дайте ей остыть и подавайте к столу с любимыми напитками. Приятного аппетита!

zapekanka so sgushhenkoj

Хозяйке на заметку:

  • Вместо вишни вы можете использовать любые другие консервированные, свежие или замороженных фрукты, например, персики, абрикосы, малину, смородину. Можно готовить вообще без ягод и других добавок.
  • Изюм или курага также прекрасно сочетаются с творогом, поэтому их можно использовать вместо вишни.
  • Старайтесь брать для приготовления лакомства мелкозернистый творог, тогда она получится нежной, каждый кусочек будет таять во рту. Кисломолочный продукт с крупными зернышками можно перетереть через сито или тщательно размять вилкой.
  • Запеканка очень вкусна в теплом виде. Остывший десерт можно слегка нагреть в микроволновой печи.

zapekanka so sgushhenkoj

Творожная запеканка в духовке / Десерты
Кухня: Славянская
Оцените статью
Другие рецепты
Творожная запеканка с овсяными хлопьями
Рулет Баунти без выпечки за 10 минут
Запеканка из макарон как в детском саду
Желе из вишневого варенья
Желе из замороженной клубники
Творожная запеканка со сметаной, манкой, изюмом
Добавить комментарий
вверх