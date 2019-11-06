Творожная запеканка со сгущенкой в духовке
Творожные запеканки – одно из любимых блюд тех хозяек, у кого подрастают дети. Маленьких капризников просто невозможно заставить съесть ложку столь нужного для их организма творога. Поэтому мамам приходится идти на маленькие хитрости – готовить из полезного кисломолочного продукта вкусный десерт. От румяной, сладкой, ароматной запеканки не отказывается ни один ребенок – ведь это так вкусно.
Запеканки готовят с разными добавками, чтобы разнообразить их вкус: сухофрукты, тыква, цукаты. Мы предлагаем вам использовать сгущенное молоко и вишню. Такой десерт наверняка придется по душе не только малышам, но и их родителям.
Творожная запеканка со сгущенкой в духовке готовится очень просто – все, что нужно – это замесить тесто и отправить в печь. Дальше вашего участия не понадобится. Такую запеканку отлично дополнит чай, кофе, какао или теплое молоко.
- Творог – 400 г;
- Вишня консервированная без косточек – 150 г;
- Мука – 3,5 ст.л. + для обсыпки;
- Ванилин – щепотка;
- Яйцо куриное крупное - 1 шт.;
- Молоко сгущенное – 4 ст.л.;
- Масло сливочное – 20 г.
Приготовление
Сначала подготовим творог. Продукт может быть с любым процентом жирности, главное не обезжиренным. Выложите основной ингредиент для будущего десерта в глубокую миску. Вбейте туда же одно крупное куриное яйцо. Разомните массу вилкой или ложкой, чтобы избавиться от крупных комочков.
Добавьте к массе щепотку ванилина для аромата. Влейте сгущенное молоко – оно заменит нам сахарный песок. Тщательно перемешайте все компоненты ложкой, чтобы они равномерно распределились между собой.
Добавьте в тесто муку, не забыв просеять ее через сито, чтобы избавиться от мелкого мусора, а заодно позволить ей насытиться кислородом – это сделает десерт очень нежным, воздушным. Опять, вооружившись ложкой, вымешайте заготовку для сладкого угощения.
Консервированную вишню освободите от сока – можно слегка промокнуть ее бумажной салфеткой. Обваляйте ягоды в муке, добавьте их в творожное тесто. Вместо консервированной вишни можно взять свежую или замороженную.
Глубокую форму для запекания смажьте кусочком сливочного масла. Притрусите дно и бока емкости мукой, чтобы готовую запеканку было легко достать. Творожное тесто выложите в форму, разровняйте его силиконовой лопаткой или ложкой. Поставьте емкость с заготовкой в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте сладкий десерт в течение 40-50 минут.
Творожную запеканку со сгущенкой достаньте из духовки.
Дайте ей остыть и подавайте к столу с любимыми напитками. Приятного аппетита!
Хозяйке на заметку:
- Вместо вишни вы можете использовать любые другие консервированные, свежие или замороженных фрукты, например, персики, абрикосы, малину, смородину. Можно готовить вообще без ягод и других добавок.
- Изюм или курага также прекрасно сочетаются с творогом, поэтому их можно использовать вместо вишни.
- Старайтесь брать для приготовления лакомства мелкозернистый творог, тогда она получится нежной, каждый кусочек будет таять во рту. Кисломолочный продукт с крупными зернышками можно перетереть через сито или тщательно размять вилкой.
- Запеканка очень вкусна в теплом виде. Остывший десерт можно слегка нагреть в микроволновой печи.