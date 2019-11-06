Творожная запеканка со сгущенкой в духовке

Творожные запеканки – одно из любимых блюд тех хозяек, у кого подрастают дети. Маленьких капризников просто невозможно заставить съесть ложку столь нужного для их организма творога. Поэтому мамам приходится идти на маленькие хитрости – готовить из полезного кисломолочного продукта вкусный десерт. От румяной, сладкой, ароматной запеканки не отказывается ни один ребенок – ведь это так вкусно.

Запеканки готовят с разными добавками, чтобы разнообразить их вкус: сухофрукты, тыква, цукаты. Мы предлагаем вам использовать сгущенное молоко и вишню. Такой десерт наверняка придется по душе не только малышам, но и их родителям.

Творожная запеканка со сгущенкой в духовке готовится очень просто – все, что нужно – это замесить тесто и отправить в печь. Дальше вашего участия не понадобится. Такую запеканку отлично дополнит чай, кофе, какао или теплое молоко.

ВРЕМЯ: 1 час 20 мин. Легкий Порции: 6

Ингредиенты Творог – 400 г;

Вишня консервированная без косточек – 150 г;

Мука – 3,5 ст.л. + для обсыпки;

Ванилин – щепотка;

Яйцо куриное крупное - 1 шт.;

Молоко сгущенное – 4 ст.л.;

Масло сливочное – 20 г.

Пищевая ценность на 100 грамм: Калорийность: 196 ккал. Белки: 11 г. Жиры: 8,5 г. Углеводы: 19 г.

Приготовление