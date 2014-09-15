Маринованный сладкий перец на зиму

Среди всего летнего фруктово-овощного разнообразия сладкий болгарский перчик занимает достойное место. Место это, прямо скажем, почетное. Многие овощные закуски и салаты на зиму не обходятся без этого яркого красивого, вкусного и очень полезного овоща. Хорош болгарский перец, как в составе многочисленных блюд, так и в гордом одиночестве. Так, многие хозяйки любят мариновать сладкий перец на зиму. Существует масса рецептов маринованного болгарского перца, его маринует в томатном соке, с медом, с горьким перцем, вместе с огурцами, кабачками. Мы предлагаем очень простой и быстрый рецепт кисло-сладкого маринованного сладкого перца в уксусном маринаде.

Мариновать можно как болгарский перчик одного сорта, так и разных сортов в одной банке. То же самое можно сказать и о цвете: можно законсервировать овощ одного цвета (желательно красного), а можно создать целую цветовую палитру. Мне больше по душе второй вариант, поэтому для данного рецепта я собрала разные перчики.

Приготовим перцы.



Извлечем из овоща сердцевину с семенами и разрежем плод на небольшие полоски.

Что касается величины полосок, ориентируемся, чтобы перчик было удобно кушать.



Для маринада нам понадобятся: сахар, соль, растительное масло (подсолнечное), уксус, черный перчик горошком. Можно добавить чеснок, но это не обязательный ингредиент.



В миску или кастрюлю нальем воду, добавим растительное масло, сахар и остальные ингредиенты.





Выложим туда же и перчик. Поставим на огонь и пробланшируем перец 5-6 минут в кипящей воде.Перец подвянет и займет более компактное положение в миске.Банки обработаем паром, крышки прокипятим.Болгарский перец разложим в банки, зальем маринадом, который остался в миске.Накроем банки крышками и поставим стерилизоваться на водяной бане. Для этого можно использовать вместительную кастрюлю, дно которой застелено полотняной салфеткой.Стерилизуем пол-литровые баночки в кипящей воде 15 минут, затем закатываем крышки ключом. Банки переворачиваем и оставляем в таком виде на 2-3 часа.Вот такой маринованный перец у нас получился, готовится это блюдо легко и просто, на вкус перчики получаются с кисло-сладким приятным вкусом.

↑ Маринованный сладкий перец на зиму «Светофор»

Это забавное название объясняется просто: в рецепте использованы перцы трех «светофорных» цветов, то есть – красные, желтые и зеленые. Благодаря этому баночки с готовым салатом выглядят особенно нарядно. Вы, конечно же, можете брать и просто однотонные плоды… Но тогда эта заготовка на зиму получится самой обычной на вид. А из разных перцев (да если еще и подключить фантазию, и не просто побросать кусочки овоща в банки, а переложить их цветными слоями) получится консервация, которую будет не стыдно выставить на самый роскошный праздничный стол. А к тому же, этот салат на зиму очень вкусный. Попробуйте!

На 2 пол литровые баночки:

500-700 г сладкого перца (около 20 штук, если овощи небольшие),

60 г сахара (четверть стакана или 6 столовых ложек без горочки),

60 г уксуса (9%-го),

неполная чайная ложка соли,

5 столовых ложек растительного масла,

150 мл холодной воды,

1 крупный лавровый лист,

4 горошины душистого перца.

↑ Рецепт маринованного болгарского перца пошагово

Итак, для начала перчик нужно вымыть, разделить каждый овощ на 4 части (если овощи крупные, можно и на 6). Из каждой четвертинки нужно вынуть семена.



В небольшой кастрюльке довести до кипения маринад (вода, соль, сахар, уксус и растительное масло). За два подхода заложить в него перец, дать ему повариться не более

4-5 минут (чтобы он не успел слишком размягчиться и стать кашей).



Осторожно переложить кусочки перца в подготовленные стерильные баночки (на дно каждой при этом положите по половинке листика лаврушки и по две горошины душистого перца). Залить все сверху горячим маринадом. Закатать крышками, перевернуть и укутать на ночь.



Вот и все! Лично у меня по этому рецепту получилось ровно 2 баночки.



Сразу после того, как я достала закатку из-под «шубы», родные присматривались-присматривались к красивому салату, да и не выдержали – открыли одну банку. Что сказать – я сразу же пожалела, что не приготовила еще больше, так как на поверку маринованный перец оказался очень вкусным.Обязательно попробуйте приготовить это маленькое овощное произведение искусства. Вы не останетесь равнодушными, да и семья будет в восторге!