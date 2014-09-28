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Маринованная краснокочанная капуста на зиму

Маринованная краснокочанная капуста на зиму

Маринованная краснокачанная капуста выглядит живописно: глубокий бордовый цвет с фиолетовым отливом, тоненькие белые прожилки на срезах. Маринад обеспечивает кисло-сладкий вкус, в котором чувствуется присутствие традиционных острых приправ. Капуста гармонично воспринимается в компании с целым отварным картофелем, толстыми жареными мясными стейками. Планируя постный обед, капусту можно смешать с крупными кусками жареных шампиньонов.

ВРЕМЯ: 2 час 30 мин.
Легкий
Порции: 4
Ингредиенты
  • краснокочанная капуста – 2,5 килограмма,
  • вода – 1 литр,
  • уксус – 4 столовых ложки,
  • соль – 70 грамм,
  • сахар – 70 грамм,
  • лавровые листья – 6 штук,
  • бутоны гвоздики – 1 чайная ложка,
  • перец черный горошек – 1 чайная ложка,
  • перец душистый горошек – 1 столовая ложка,
  • чеснок – 1 головка.
Пищевая ценность на 100 грамм:
Калорийность: 55 ккал.
Белки: 0,5 г.
Жиры: 1,2 г.
Углеводы: 10 г.
Маринованная краснокочанная капуста на зиму ингредиенты

Приготовление

Капусты мелко шинкуют, добавляют одну столовую ложку соли. Капусту перетирают с солью, но не слишком интенсивно, так как после маринования она должна остаться упругой и хрустящей.
капуста пошинкованная
Посуду затягивают пленкой или накрывают крышкой и ставят на ночь в холодильник.
В две стерилизованные банки кладут приправы, разделив их поровну. От чеснока можно отказаться, заменив его двумя-тремя кружочками острого красного перца. В первом случае вкус получится пряным, во втором – острым.
банка специи
За ночь капуста становится немного мягче, но сока выделяется немного. Краснокочанная капуста обычно тверже и жестче, чем белокочанная, поэтому приходится прибегать к такой процедуре. Подготовленную капусту перекладывают в банки.
капуста в банке


В каждую литровую банку вливают по 2 столовые ложки уксуса. Если желателен более кислый маринад, то добавляют по три ложки, но это максимальная норма.
капуста маринуется
Воду кипятят, кладут сахар и оставшуюся соль. Банки наполняют горячей заливкой. Если капусту не планируют хранить долго, то в каждую банку вливают по 2 столовые ложки масла. Дожидаются остывания маринада, банки ставят в холодильник, через два дня салат можно подавать к столу. С предназначенными для зимнего хранения банками поступают иначе, их стерилизуют в течение 15 минут. В кастрюлю вливают теплую воду, ее уровень должен быть на 2-3 сантиметра ниже верхнего края банок.
капуста стерелизуется
При стерилизации банки обязательно накрывают крышками.
капуста закрываем
Укупоренные горячие банки с краснокачанной капустой переворачивают и накрывают тканью. Такая капуста хранится долго. Перед подачей на стол капусту выдерживают несколько часов в холодильнике, затем перекладывают в глубокую миску вместе с маринадом. Если предполагается порционная подача, то маринад сцеживают, а капусту поливают подсолнечным маслом, посыпают свежей зеленью.
капуста закатка

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Кухня: Европейская
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Комментариев 2
  1. ирина
    4-10-15

    У меня получилось столько сока,что он даже весь в банку не влез. Я так и не поняла,а куда ж еще литр воды то вливать?

  2. Лиза
    15-09-19
    У меня все по рецепту, но капуста была не очень сочная, поэтому вода не была лишняя.
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