Маринованная краснокочанная капуста на зиму

Маринованная краснокачанная капуста выглядит живописно: глубокий бордовый цвет с фиолетовым отливом, тоненькие белые прожилки на срезах. Маринад обеспечивает кисло-сладкий вкус, в котором чувствуется присутствие традиционных острых приправ. Капуста гармонично воспринимается в компании с целым отварным картофелем, толстыми жареными мясными стейками. Планируя постный обед, капусту можно смешать с крупными кусками жареных шампиньонов.

Капусты мелко шинкуют, добавляют одну столовую ложку соли. Капусту перетирают с солью, но не слишком интенсивно, так как после маринования она должна остаться упругой и хрустящей.



Посуду затягивают пленкой или накрывают крышкой и ставят на ночь в холодильник.

В две стерилизованные банки кладут приправы, разделив их поровну. От чеснока можно отказаться, заменив его двумя-тремя кружочками острого красного перца. В первом случае вкус получится пряным, во втором – острым.



За ночь капуста становится немного мягче, но сока выделяется немного. Краснокочанная капуста обычно тверже и жестче, чем белокочанная, поэтому приходится прибегать к такой процедуре. Подготовленную капусту перекладывают в банки.



В каждую литровую банку вливают по 2 столовые ложки уксуса. Если желателен более кислый маринад, то добавляют по три ложки, но это максимальная норма.Воду кипятят, кладут сахар и оставшуюся соль. Банки наполняют горячей заливкой. Если капусту не планируют хранить долго, то в каждую банку вливают по 2 столовые ложки масла. Дожидаются остывания маринада, банки ставят в холодильник, через два дня салат можно подавать к столу. С предназначенными для зимнего хранения банками поступают иначе, их стерилизуют в течение 15 минут. В кастрюлю вливают теплую воду, ее уровень должен быть на 2-3 сантиметра ниже верхнего края банок.При стерилизации банки обязательно накрывают крышками.Укупоренные горячие банки с краснокачанной капустой переворачивают и накрывают тканью. Такая капуста хранится долго. Перед подачей на стол капусту выдерживают несколько часов в холодильнике, затем перекладывают в глубокую миску вместе с маринадом. Если предполагается порционная подача, то маринад сцеживают, а капусту поливают подсолнечным маслом, посыпают свежей зеленью.