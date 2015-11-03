Шницель из фарша с яйцом в духовке

Шницель с яйцом – довольно интересное блюдо, которое по внешнему виду очень похоже на аджарские хачапури. Из-за такой схожести его часто называют «аджарским шницелем». Оба блюда представляют собой «лодочку» с яйцом. Только для хачапури она готовится из теста, а для шницеля, соответственно, из мяса.

Шницель из фарша с яйцом и сыром можно приготовить как на завтрак, так и на обед или ужин. Готовится он в духовке, что означает отсутствие в этом рецепте процесса жарки на растительном масле. Это, конечно же, не может не радовать тех, кто считает калории. Получается шницель нежным и сочным. Попробуйте, и вы оцените все достоинства этого блюда.

ВРЕМЯ: 1 час 20 мин. Легкий Порции: 4

Ингредиенты 400 г нежирной свинины;

Луковица;

Пара небольших картофелин;

5 некрупных яиц;

80 г сыра;

Долька чеснока;

Перец с солью.

Пищевая ценность на 100 грамм: Калорийность: 117 ккал. Белки: 11 г. Жиры: 6 г. Углеводы: 3 г.

Приготовление