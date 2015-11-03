Шницель из фарша с яйцом в духовке
Шницель с яйцом – довольно интересное блюдо, которое по внешнему виду очень похоже на аджарские хачапури. Из-за такой схожести его часто называют «аджарским шницелем». Оба блюда представляют собой «лодочку» с яйцом. Только для хачапури она готовится из теста, а для шницеля, соответственно, из мяса.
Шницель из фарша с яйцом и сыром можно приготовить как на завтрак, так и на обед или ужин. Готовится он в духовке, что означает отсутствие в этом рецепте процесса жарки на растительном масле. Это, конечно же, не может не радовать тех, кто считает калории. Получается шницель нежным и сочным. Попробуйте, и вы оцените все достоинства этого блюда.
- 400 г нежирной свинины;
- Луковица;
- Пара небольших картофелин;
- 5 некрупных яиц;
- 80 г сыра;
- Долька чеснока;
- Перец с солью.
Приготовление
Начинаете с замешивания фарша. Картофель и лук очищаете и вместе с мясом пропускаете через мясорубку. Вбиваете одно яйцо, раздавливаете зубчик чеснока и добавляете перец с солью по вкусу. Перемешиваете все самым тщательным образом. Даете готовому фаршу постоять хотя бы полчаса.
Делите мясную массу на четыре части. Из каждой лепите лодочку с углублением по центру. Выемка должна быть достаточно глубокой, чтобы в нее можно было разбить яйцо. Помещаете лодочки на противень и запекаете около получаса при 180 градусах.
Затем достаете противень и посыпаете каждую лодочку натертым на мелкой терке сыром. В углубление много сыра не накладываете. Выемка должна остаться такой же глубокой, иначе в нее не поместится яйцо. Для посыпки используйте большую часть натертого сыра и немного оставьте для следующего этапа приготовления.
Аккуратно помещаете по одному яйцу в центр каждого шницеля и присыпаете края оставшимся сыром. Возвращаете противень в духовку минут на 15-20. Не пересушите, желток яйца должен остаться слегка жидковатым, но, в принципе, можно запечь и до полной готовности яйца. Тут уже, как говорится, дело вкуса.
Подаете только горячим. Поэтому подготовить лодочки можете и заранее, а вот шницель с яйцом сверху запекайте непосредственно перед подачей на стол. Блюдо получается достаточно большим по размеру и сытным, поэтому на гарнир вполне достаточно будет и одних овощей. Если же вы привыкли к более «серьезным» гарнирам, то шницель можно подать с картофельным пюре, рисом или гречкой.
Советы по приготовлению:
- Шницель в духовке с глазуньей можно готовить из различных видов мяса – говядины, телятины, индюшатины, курицы.
- Мясо необязательно перекручивать на мясорубке с мелкой решеткой. Не менее вкусным шницель получится, если вы используете для этого крупную решетку. Более того, блюдо смело можно готовить и из рубленого мяса. Если использовать при этом говядину и свинину (в соотношении 2:1), то вкус шницеля только выиграет.