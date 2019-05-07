Запеканка из капусты с фаршем в духовке
Приготовим капустную запеканку с мясным фаршем в духовке, дополним её овощами, сметаной и сыром. Доступные продукты и технология приготовления не сложная. Может показаться, что процесс очень мудрёный, но на самом деле нужно приготовить фарш (если он не куплен заранее), потом нашинковать капусту и заняться выпеканием.
Любая хозяйка, которая готовит запеканку, имеет неограниченный простор для своих фантазий и изысков. Невозможно перечислить различные варианты этого блюда. В качестве дополнительных компонентов с успехом выступают мясо, грибы, любые овощи, крупы и даже есть вегетарианская капустная запеканка.
В этот раз хочу поделиться с вами простым, я бы сказала, классическим рецептом запеканки из капусты. Поверьте, очень вкусным и сытным.
- фарш куриный – 500 г;
- капуста – 400 г;
- сыр – 100 г;
- яйца – 1 шт.
- сметана – 2 ст.л.;
- мука – 2 ст.л.
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- масло подсолнечное – 20 мл;
- соль – по вкусу.
Приготовление
В первую очередь занимаемся овощами. Морковь хорошенько вымоем и очистим вместе с луком. Лук нарежем мелко, а морковь ополоснём и натрём на тёрке. Выложим нарезанные овощи в сковороду.
Капусту помоем, удалим повреждённые листья, мелко нарежем, а лучше всего – нашинкуем. Добавим в сковороду к моркови и к луку. Наливаем в сковороду рафинированное подсолнечное масло и ставим на средний огонь. Чтобы овощи тушились, а не жарились, добавляем 30 мл воды и накрываем крышкой.
Помешиваем периодически овощи и после того, как они начнут размягчаться, уменьшаем огонь. И так, на небольшом огне, тушим до полной готовности.
Готовую тушёную капусту с луком и морковью перекладываем в миску и вбиваем туда яйцо.
Сюда же в миску добавим и сметану.
Если у вас нет готового куриного фарша, нужно вымыть хорошо куриное филе или любую другую мякоть, перекрутить в мясорубке. Если фарш под рукой, сразу выкладываем в миску к овощам.
Перемешаем фарш с овощами и на этом этапе посолим, при желании поперчим, добавим другие специи. Добавим муку.
Вот теперь окончательно и тщательно вымешиваем полуфабрикат нашего блюда.
Огнеупорную форму для выпекания смазываем маслом и выкладываем в неё будущую запеканку. Разогреваем духовку до 180 градусов, ставим в неё форму. На этом этапе можно накрыть форму фольгой.
Запекаем при этой же температуре в течение 35-40 минут. Когда блюдо будет готово, аккуратно, чтобы не обжечься, вынимаем форму, снимаем фольгу, посыпаем запеканку натёртым на тёрке сыром. Вернём форму в духовку ещё на 3 минуты до расплавления сыра.
Полностью готовое блюдо немного охладив, подаём к столу либо в форме, либо, предварительно нарезав порционно. Нежная, сочная капустная запеканка с фаршем станет отличным вторым блюдом в обед или основным на ужин. К тому же она диетическая и подойдет для детского питания.
В каждой стране существуют блюда из капусты, которые смело соревнуются за признание в среде истинных гурманов. Если мы начнём их перечислять, времени не хватит. Также есть блюда, которые просто и вкусно можно приготовить дома самим.
Обратите внимание на следующие рецепты:
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- Вареники с тушеной капустой - вкусно, сытно, недорого.
- Фаршированные блинчики с капустой и яйцом – оригинальная начинка для блинов.