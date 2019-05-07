Запеканка из капусты с фаршем в духовке

Приготовим капустную запеканку с мясным фаршем в духовке, дополним её овощами, сметаной и сыром. Доступные продукты и технология приготовления не сложная. Может показаться, что процесс очень мудрёный, но на самом деле нужно приготовить фарш (если он не куплен заранее), потом нашинковать капусту и заняться выпеканием.

Любая хозяйка, которая готовит запеканку, имеет неограниченный простор для своих фантазий и изысков. Невозможно перечислить различные варианты этого блюда. В качестве дополнительных компонентов с успехом выступают мясо, грибы, любые овощи, крупы и даже есть вегетарианская капустная запеканка.

В этот раз хочу поделиться с вами простым, я бы сказала, классическим рецептом запеканки из капусты. Поверьте, очень вкусным и сытным.

ВРЕМЯ: 70 мин. Легкий Порции: 4

Ингредиенты фарш куриный – 500 г;

капуста – 400 г;

сыр – 100 г;

яйца – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.;

мука – 2 ст.л.

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

масло подсолнечное – 20 мл;

соль – по вкусу.

Пищевая ценность на 100 грамм: Калорийность: 131 ккал. Белки: 10,1 г. Жиры: 7,7 г. Углеводы: 5,4 г.

Приготовление