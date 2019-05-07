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Запеканка из капусты с фаршем в духовке

Запеканка из капусты с фаршем в духовке

Приготовим капустную запеканку с мясным фаршем в духовке, дополним её овощами, сметаной и сыром.  Доступные продукты и технология приготовления не сложная. Может показаться, что процесс очень мудрёный, но на самом деле нужно приготовить фарш (если он не куплен заранее), потом нашинковать капусту и заняться выпеканием.

Любая хозяйка, которая готовит запеканку, имеет неограниченный простор для своих фантазий и изысков. Невозможно перечислить различные варианты этого блюда. В качестве дополнительных компонентов с успехом выступают мясо, грибы, любые овощи, крупы и даже есть вегетарианская капустная запеканка.

В этот раз хочу поделиться с вами простым, я бы сказала, классическим рецептом запеканки из капусты. Поверьте, очень вкусным и сытным. 

ВРЕМЯ: 70 мин.
Легкий
Порции: 4
Ингредиенты
  • фарш куриный – 500 г;
  • капуста – 400 г;
  • сыр – 100 г;
  • яйца – 1 шт.
  • сметана – 2 ст.л.;
  • мука – 2 ст.л.
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • масло подсолнечное – 20 мл;
  • соль – по вкусу.
Пищевая ценность на 100 грамм:
Калорийность: 131 ккал.
Белки: 10,1 г.
Жиры: 7,7 г.
Углеводы: 5,4 г.
Запеканка из капусты с фаршем в духовке ингредиенты

Приготовление

В первую очередь занимаемся овощами. Морковь хорошенько вымоем и очистим вместе с луком. Лук нарежем мелко, а морковь ополоснём и натрём на тёрке. Выложим нарезанные овощи в сковороду.
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Капусту помоем, удалим повреждённые листья, мелко нарежем, а лучше всего – нашинкуем. Добавим в сковороду к моркови и к луку. Наливаем в сковороду рафинированное подсолнечное масло и ставим на средний огонь. Чтобы овощи тушились, а не жарились, добавляем 30 мл  воды и накрываем крышкой.
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Помешиваем периодически овощи и после того, как они начнут размягчаться, уменьшаем огонь. И так, на небольшом огне, тушим до полной готовности.
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Готовую тушёную капусту с луком и морковью перекладываем в миску и вбиваем туда яйцо.
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Сюда же в миску добавим и сметану.
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Если у вас нет готового куриного фарша, нужно вымыть хорошо куриное филе или любую другую мякоть, перекрутить в мясорубке. Если фарш под рукой, сразу выкладываем в миску к овощам.
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Перемешаем фарш с овощами и на этом этапе посолим, при желании поперчим, добавим другие специи. Добавим муку.
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Вот теперь окончательно и тщательно вымешиваем полуфабрикат нашего блюда.
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Огнеупорную форму для выпекания смазываем маслом и выкладываем в неё будущую запеканку. Разогреваем духовку до 180 градусов, ставим в неё форму. На этом этапе можно накрыть форму фольгой.
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Запекаем при этой же температуре в течение  35-40 минут. Когда блюдо будет готово, аккуратно, чтобы не обжечься, вынимаем форму, снимаем фольгу, посыпаем запеканку натёртым на тёрке сыром. Вернём форму в духовку ещё на 3 минуты до расплавления сыра.
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Полностью готовое блюдо немного охладив, подаём к столу либо в форме, либо, предварительно нарезав порционно. Нежная, сочная капустная запеканка с фаршем станет отличным вторым блюдом в обед или основным на ужин. К тому же она диетическая и подойдет для детского питания.
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В каждой стране существуют блюда из капусты, которые смело соревнуются за признание в среде истинных гурманов. Если мы начнём их перечислять, времени не хватит. Также есть блюда, которые просто и вкусно можно приготовить дома самим.

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Кухня: Славянская
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